В Подмосковье началась обработка почв под посадку лесов

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Обработка почв под весеннюю посадку лесных культур стартовала в Московской области, всего в рамках этого мероприятия планируется обработать около 50 гектаров, сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.
«К обработке почв приступили Сергиево-Посадский-Московский, Луховицкий-Ступинский, Орехово-Зуевский и Клинский-Истринский учебно-опытные филиалы Центрлесхоза, подведомственного Комитету лесного хозяйства Московской области», — отметил глава областного Комлесхоза Евгений Агулов.В ведомстве добавили, что лесные культуры — это искусственно созданные путём посадки или посева лесные насаждения. Обработка почв для них производится в большинстве случаев механически — при помощи машин или орудий.
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