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С начала пожароопасного сезона в Подмосковье потушили 11 лесных возгораний

Видео: Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

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С 20 марта, когда в Подмосковье начался пожароопасный сезон, в регионе ликвидировали 11 природных пожаров. Такие данные привели в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Весной самую большую опасность для лесов представляют переходы палов сухой травы с других земель – сельхозполей и дачных участков. Контролируемый пал – это миф. Огонь – стихия, которая в любой момент может вырваться из-под контроля», – отметили в ведомстве.
В Комлесхозе Подмосковья также напомнили, что за нарушение Правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная и уголовная ст. 261 УК РФ ответственность. Для физлиц это штрафы на сумму до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс. рублей; для юрлиц – до 2 млн рублей.

Помимо этого, возможно лишение свободы на срок до 10 лет. В случае обнаружения возгорания следует немедленно сообщить о нём на горячую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или позвонить по единому номеру 112 вызова экстренных служб на территории России.


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Собрали по частям: в Центре Рошаля восстановили челюсть ребёнка после ДТП
31 марта 2025, 18:25

Фото: https://t.me/roshal_kids

Хирурги Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля собрали по частям челюсть мальчика, попавшего в серьёзное ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В отделение челюстно-лицевой хирургии клиники поступил девятилетний ребёнок с тяжёлыми травмами и ранами лица. Как выяснилось, он получил их в результате аварии. Диагностика также выявила у него открытый оскольчатый перелом нижней челюсти, вколоченный вывих зуба и рвано-ушибленные раны лица. Было решено провести маленькому пациенту остеосинтез нижней челюсти.
«Чтобы максимально сохранить эстетику лица, при восстановлении его челюсти мы применили доступ из уже полученной раны. Это позволило минимизировать повреждения тканей и избежать образования шрамов. После восстановления прикуса и тщательного сопоставления всех костных фрагментов челюсть надёжно зафиксировали титановыми пластинами», – сказал заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии ДКЦ Игорь Овчинников.
Операция прошла успешно. Сейчас пациент уже выписан. Через полгода ему удалят фиксирующие пластины.

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Жители Подольска напишут «Тотальный диктант» на шести площадках
31 марта 2025, 18:10

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

«Тотальный диктант» в Подольске напишут на шести площадках, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Ежегодная акция пройдёт 5 апреля.
В числе выбранных площадок – Московский областной современный колледж и пять городских библиотек. В этом году, помимо классического диктанта, можно пройти тест «Недиктант. Дети», в ходе которого 20 занимательных заданий по русскому языку предложат учащимся 1-7 классов.
«Тотальный диктант» – это хорошая возможность проверить свою грамотность. Всем отличникам полагается памятный сертификат. Регистрация на диктант открылась 26 марта. Те, у кого нет возможности посетить площадку лично, могут написать его онлайн на сайте», – отметили в администрации.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Московский областной современный колледж находится по адресу: ул. Комсомольская, д. 1. Диктант начнётся в субботу в 14:00.

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На бесплатный онкоскрининг в субботу пришли около 1,2 тыс. жителей Подмосковья
31 марта 2025, 18:00

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Около 1,2 тыс. жителей Подмосковья прошли в минувшую субботу бесплатный онкоскриниг, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. Это можно было бесплатно сделать в центрах амбулаторной онкологической помощи.
Пациентам были доступны консультации онкологов, диагностика новообразований кожи, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, кровеносной системы и лёгких. Помимо этого, женщины могли пройти маммографию или УЗИ молочных желёз, а мужчины – сдать ПСА-тест на рак простаты.
«В мероприятии приняли участие почти 1,2 тыс. человек. 41 из них был направлен на дополнительные обследования. С начала года здоровье в рамках Дней открытых дверей проверили почти 3,7 тыс. человек. В результате у 40 выявили онкологические заболевания», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Подробную информацию о работе подмосковной онкологической службы можно найти по ссылке.

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#здоровье
#здравоохранение
#минздрав мо
#онкология
#подмосковье
#московская область
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Подмосковные синхронисты завоевали три медали на первенстве России
31 марта 2025, 17:51

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

В городском округе Чехов завершилось первенство России по синхронному плаванию среди спортсменов до 13 лет. Команда Московской области завоевала три награды — золотую, серебряную и бронзовую, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования проходили во дворце спорта «Олимпийский» им. Владимира Максимова». В них приняли участие более 400 спортсменов из 42 команд, представляющих 24 региона страны. Медали разыгрывались в шести дисциплинах: фигуры, соло, дуэт, смешанный дуэт, группа и комби.

Подмосковные спортсмены стали победителями в дисциплине «мужское соло», заняли второе место в «дуэте» и третье — в «комби». Кроме того, они показали высокие результаты в категориях «группа» и «смешанный дуэт», заняв третьи места. Эти успехи позволили сборной Московской области замкнуть тройку лидеров в общекомандном зачёте.

«Чтобы быть в лидерах, нужно уметь абсолютно всё, потому что синхронное плавание сочетает в себе плавание, хореографию и акробатическую подготовку. Наш вид спорта очень многогранный, поэтому требует больших физических и временных затрат», — сообщила тренер высшей категории, спортивная судья международной всероссийской категории Полина Прощенко.

Регион на турнире представляли 49 синхронистов из Чехова, Электростали, Рузы и Реутова. Соревнования проходили с 25 по 28 марта в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

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#победа
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#синхронное плавание
#подмосковье
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В Московской области пройдет более 200 ярмарок в апреле
31 марта 2025, 17:22

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В апреле в Подмосковье пройдут 212 ярмарок в 41 городском и муниципальном округе. Здесь жители смогут приобрести постные продукты, товары для сада и огорода, продукцию отечественных фермеров, пасхальные украшения, текстиль и многое другое, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В 10 округах, включая Орехово-Зуевский, Талдомский и Щелково, состоятся тематические ярмарки, посвящённые Великому посту, который продлится до 19 апреля. К Пасхе, которую православные отметят 20 апреля, запланировано около 17 торговых площадок.

На ярмарках «Товары регионов России» можно будет купить сыры, мясные деликатесы, молочную продукцию и сладости, а подготовиться к дачному сезону — на специализированных площадках в Истре, Волоколамске и Одинцовском округе.

Актуальный список адресов, дат проведения, режим работы и основную тематику ярмарок можно узнать на официальном сайте Минсельхоза Подмосковья. Реестр обновляется ежемесячно.

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