С начала пожароопасного сезона в Подмосковье потушили 11 лесных возгораний

Видео: Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
С 20 марта, когда в Подмосковье начался пожароопасный сезон, в регионе ликвидировали 11 природных пожаров. Такие данные привели в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Весной самую большую опасность для лесов представляют переходы палов сухой травы с других земель – сельхозполей и дачных участков. Контролируемый пал – это миф. Огонь – стихия, которая в любой момент может вырваться из-под контроля», – отметили в ведомстве.В Комлесхозе Подмосковья также напомнили, что за нарушение Правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная и уголовная ст. 261 УК РФ ответственность. Для физлиц это штрафы на сумму до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс. рублей; для юрлиц – до 2 млн рублей.
Помимо этого, возможно лишение свободы на срок до 10 лет. В случае обнаружения возгорания следует немедленно сообщить о нём на горячую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или позвонить по единому номеру 112 вызова экстренных служб на территории России.
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Лора Луганская