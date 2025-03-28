Жителей и гостей Подмосковья призвали не нарушать закон в сезон шашлыков

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
В Московской области на фоне наступающего потепления приближается сезон шашлыков. Однако как раз сейчас не стоит забывать о законе, предупредили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона. Мангал, поставленный не в том месте, может стать причиной штрафа.
«За нарушение Правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная и уголовная ответственность. Для физлиц это штрафы до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс. рублей; для юрлиц – до 2 млн рублей. Помимо этого, возможно лишение свободы на срок до 10 лет», – уточнили в ведомстве.В региональном Комлесхозе добавили, что в случае обнаружения возгорания, нужно сразу же сообщить о нём по телефонному номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб на территории России 112.
Читайте также:
Губернатор перенёс сроки весенней охоты в Московской области
Глава Комлесхоза Агулов доложил о готовности Подмосковья к пожароопасному сезону
Под Дмитровом из-за пала сухой травы пришлось тушить природный пожар
Лора Луганская