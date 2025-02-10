Подмосковным школьникам на «Уроке цифры» раскроют секреты операционных систем

Фото: сайт урокцифры.рф
В России 10 февраля стартовал очередной «Урок цифры». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.
«Урок «Секреты операционных систем» состоит из интерактивных заданий-тренажёров, видеолекций и методических материалов. Школьникам расскажут, что такое операционные системы, каковы их типы, раскроют их структуру и функции. Задания для учеников младших, средних и старших классов отличаются уровнем сложности и объёмом. По результатам прохождения урока все участники получат сертификат», – говорится в сообщении.Получить базовые знания об ОС с новым «Уроком цифры» можно будет на сайте проекта с 10 февраля по 2 марта.
«Урок цифры» подготовлен разработчиками инфраструктурного и системного программного обеспечения «Группа Астра».
Проект организован при поддержке Минпросвещения и Минцифры России, АНО «Цифровая экономика», АО «Лаборатория Касперского» в партнёрстве с отечественными организациями в сфере информационных технологий.
Читайте также:
Робот Макс проконсультировал по карте «Стрелка» уже более 220 тыс. пользователей
Подмосковный чат-бот Денис собрал 400 тыс. жалоб пациентов перед записью к врачу
В Подмосковье раскрыли сроки перевода собраний собственников жилья в «цифру»
Лора Луганская