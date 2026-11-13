В ЖК «Гранель Пехра» построили два корпуса: в комплексе живет кролик Джулс

13 ноября 2026, 09:19

ГК «Гранель» построила два корпуса в жилом комплексе «Гранель Пехра» в Балашихе. В одном из домов комплекса живет шестилетний кролик Джулс. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В корпусе 8 разместились 1444 квартиры. Площадь здания составляет почти 89 тысяч квадратных метров. Соседний корпус 8.1 занимает около 3,6 тысячи квадратных метров и вмещает 40 квартир. Оба дома получили очень высокий класс энергоэффективности А. Комплекс находится в восьми километрах от МКАД, рядом со Щелковским шоссе. Для жителей работают школа на 1500 учеников, три детских сада на 350, 130 и 120 мест, две поликлиники, молочная кухня и школа искусств. Диагностический центр готовится к открытию.Кролик Джулс ценит пунктуальность: если завтрак задерживается, он устраивает беспорядок в клетке. При этом большую часть времени питомец проводит на своей просторной территории в квартире. По утрам и вечерам он требует внимания и ждет, когда его погладят.Социальные объекты в рамках комплексного развития территорий строят за счет внебюджетных средств. Среди застройщиков — ПИК, группа «Самолет», ГК «Гранель», Level Group и ГК ФСК.