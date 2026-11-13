Жажда и усталость: эндокринолог из Лыткарина назвала признаки диабета
Постоянная жажда, частое мочеиспускание и быстрая утомляемость могут указывать на сахарный диабет. О признаках заболевания рассказала врач-эндокринолог Лыткаринской больницы Зубарият Багомедова. Об этом информирует Министерство здравоохранения Московской области.
По словам специалиста, поводом обратиться к врачу станут ухудшение зрения, потеря веса без видимых причин и медленное заживление ран. При этом диабет второго типа способен долго развиваться без заметных проявлений. При заболевании первого типа поджелудочная железа вырабатывает недостаточно инсулина, поэтому пациенту требуется инсулинотерапия. При втором типе организм не может эффективно использовать этот гормон. Риск повышают лишний вес, малоподвижный образ жизни и наследственная предрасположенность.
Для диагностики врач назначает анализы крови, в том числе проверку уровня глюкозы и гликированного гемоглобина. Людям с диабетом необходимо следить за показателями, принимать назначенные препараты, регулярно проходить обследования и соблюдать рекомендации по питанию и физической активности. Менять лечение без консультации специалиста нельзя. При тревожных симптомах или наличии факторов риска следует обратиться к участковому терапевту. Он проведёт первичное обследование и при необходимости направит пациента к эндокринологу.
Записаться к терапевту можно через портал «Здоровье», по номеру 122, через инфомат в поликлинике или чат-бот Денис в мессенджере MAX.
Для диагностики врач назначает анализы крови, в том числе проверку уровня глюкозы и гликированного гемоглобина. Людям с диабетом необходимо следить за показателями, принимать назначенные препараты, регулярно проходить обследования и соблюдать рекомендации по питанию и физической активности. Менять лечение без консультации специалиста нельзя. При тревожных симптомах или наличии факторов риска следует обратиться к участковому терапевту. Он проведёт первичное обследование и при необходимости направит пациента к эндокринологу.
Записаться к терапевту можно через портал «Здоровье», по номеру 122, через инфомат в поликлинике или чат-бот Денис в мессенджере MAX.