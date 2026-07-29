Подмосковным собаководам напомнили правила безопасного выгула питомцев летом

29 июля 2026, 10:45

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Лето – время, когда многие дети проводят каникулы на дачах, чаще гуляют во дворах, парках и других общественных местах. В это время особенно важно, чтобы прогулки с питомцами были безопасными для всех жителей.





В пресс-службе Минсельхозпрода Московской области хозяевам собак напомнили правила выгула животных.

«Собака – не только любимый питомец, но и ответственность для владельца. Соблюдение простых правил помогает избежать конфликтов, сохранить здоровье животных и обеспечить безопасность окружающих, особенно детей. Забота о питомце включает ответственное поведение в общественных местах», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

«Свободный выгул собак разрешён только на специально оборудованных и огороженных площадках для выгула и дрессировки или на территории частного домовладения, где исключён выход животного за его пределы. Запрещается выгуливать питомцев на территориях образовательных и дошкольных учреждений, на детских и спортивных площадках. Нельзя оставлять животных без присмотра в общественных местах», – добавили в ведомстве.