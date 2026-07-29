Подмосковным собаководам напомнили правила безопасного выгула питомцев летом
Лето – время, когда многие дети проводят каникулы на дачах, чаще гуляют во дворах, парках и других общественных местах. В это время особенно важно, чтобы прогулки с питомцами были безопасными для всех жителей.
В пресс-службе Минсельхозпрода Московской области хозяевам собак напомнили правила выгула животных.
«Собака – не только любимый питомец, но и ответственность для владельца. Соблюдение простых правил помогает избежать конфликтов, сохранить здоровье животных и обеспечить безопасность окружающих, особенно детей. Забота о питомце включает ответственное поведение в общественных местах», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.Согласно правилам, при выходе за пределы квартиры или частного дома собаки должны находиться на поводке. Это требование распространяется на животных любых пород, возраста и размеров.
Для питомцев с высотой в холке более 25 сантиметров в общественных местах обязательно нужно использовать намордник. Кроме того, владельцы должны убирать за животными продукты их жизнедеятельности.
«Свободный выгул собак разрешён только на специально оборудованных и огороженных площадках для выгула и дрессировки или на территории частного домовладения, где исключён выход животного за его пределы. Запрещается выгуливать питомцев на территориях образовательных и дошкольных учреждений, на детских и спортивных площадках. Нельзя оставлять животных без присмотра в общественных местах», – добавили в ведомстве.
Свидетели нарушений правил выгула собак могут обратиться в полицию. К заявлению нужно приложить фото- или видеоматериалы, подтверждающие факт правонарушения. Они должны отражать дату, время и геолокацию.
Получить дополнительную информацию о правилах содержания животных и ветеринарных услугах, а также задать другие вопросы можно по телефонам контакт-центра ветеринарии: +7 (800) 550-65-22 и +7 (495) 668-01-25.