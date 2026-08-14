Свыше 21 000 Подмосковья избежали переплат за газ благодаря поверке счётчиков

14 августа 2026, 22:31

оригинал Фото: пресс-служба Мособлгаза

С начала года специалисты Мособлгаза выполнили метрологическую поверку приборов учёта у 21 000 жителей Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.





Своевременная поверка выгодна самому потребителю, так как исправный прибор учёта позволяет платить только за фактически использованный газ. А вот пропуск межповерочного интервала ведёт к автоматическому переводу начислений по нормативам потребления. Суммы в квитанциях могут увеличиваться в несколько раз, пока собственник не проведет поверку или замену прибора.



Кроме того, использование счетчика с истекшим межповерочным интервалом запрещено законом. При этом ответственность за организацию процедуры лежит на собственнике жилья.



В ведомстве напомнили, что с июня 2026 года вступили в силу изменения в порядке проведения работ.

«Операции, требующие отключения и возобновления подачи газа во время поверки, может выполнять исключительно газораспределительная организация. Если потребитель обращается для поверки в стороннюю аккредитованную организацию, ему нужно заранее подать заявку в Мособлгаз через региональный портал госуслуг на отключение, последующее подключение счётчика и установку пломбы. Нарушение пломбы, установленной газораспределительной организацией, приведёт к расчёту потребления газа по нормативам до повторной опломбировки специалистами компании», – рассказали в ведомстве.