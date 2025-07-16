В Коломне поставили на кадастровый учёт новый детсад на 185 мест
Детский сад на 185 учеников, построенный на территории жилого комплекса «Подлипки-Город» в Коломне, поставили на кадастровый учёт. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Новый детсад расположен по адресу: город Коломна, улица Ленина, дом №108а.
«Общая площадь двухэтажного детского сада составляет 3,5 тыс. квадратных метров. Там обустроены помещения для восьми групп детей в возрасте от двух до семи лет. В здании есть игровые и кружковые комнаты, спальни, раздевалки, пищеблок, прачечная и медпункт», — говорится в сообщении.На прилегающей территории установлены детские и спортивные площадки, теневые навесы с ящиками для хранения игрушек, а также места для временного хранения колясок, санок и велосипедов.