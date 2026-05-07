Студенты колледжа «Подмосковье» поздравили ветеранов с наступающим Днём Победы
Студенты-волонтёры колледжа «Подмосковье» в преддверии Дня Великой Победы поздравили с наступающим праздником ветеранов в пансионате «Клинский». Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Ребята передали гуманитарную помощь, собранную студентами, родителями и преподавателями.
«Для подопечных пансионата подготовили праздничную программу. Со сцены прозвучали песни военных лет – «Смуглянка», «День Победы», «Эх, дороги...». Стихотворения также были посвящены теме войны. В программу вошёл и танцевальный номер», – рассказали в министерстве.
После концерта состоялось чаепитие. Студенты и ветераны смогли пообщаться в неформальной обстановке. Участники встречи поделились личными историями, воспоминаниями о военных и послевоенных годах, а студенты задали вопросы.