В Лыткарине создали уникальную трассу для занятия детей с квадрокоптерами

05 июня 2025, 23:06

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Лыткарино

В Лыткарине появилась уникальная трасса для дронов. Это первая в городе учебная площадка для занятий FPV-полётами, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Трасса уже действует в Доме детского творчества. Теперь школьники могут осваивать перспективное направление дрон-рейсинг в современных условиях.



Занятия посещают более 20 детей. Под руководством педагога они уверенно управляют квадрокоптерами с помощью симулятора Liftoff: Micro Drones, пробуют реальные полёты в помещении. Итоговая аттестация проходила в виде соревнований на трёх виртуальных трассах.

«Ребята освоили управление в симуляторе. Многие уже имеют собственное оборудование и тренируются на настоящих коптерах. Элементы трассы для занятий изготовлены силами объединений «КвадроМир» и «Лыткаринский авиамодельный клуб», – рассказала директор Дома детского творчества Вера Решетова.