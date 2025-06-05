В Лыткарине создали уникальную трассу для занятия детей с квадрокоптерами
В Лыткарине появилась уникальная трасса для дронов. Это первая в городе учебная площадка для занятий FPV-полётами, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Трасса уже действует в Доме детского творчества. Теперь школьники могут осваивать перспективное направление дрон-рейсинг в современных условиях.
Занятия посещают более 20 детей. Под руководством педагога они уверенно управляют квадрокоптерами с помощью симулятора Liftoff: Micro Drones, пробуют реальные полёты в помещении. Итоговая аттестация проходила в виде соревнований на трёх виртуальных трассах.
«Ребята освоили управление в симуляторе. Многие уже имеют собственное оборудование и тренируются на настоящих коптерах. Элементы трассы для занятий изготовлены силами объединений «КвадроМир» и «Лыткаринский авиамодельный клуб», – рассказала директор Дома детского творчества Вера Решетова.В планах на следующий учебный год – провести тренировки на «Арене Лыткарино», расширить трассу и установить системы засечки времени для проведения полноценных соревнований.