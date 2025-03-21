Подмосковным жителям рассказали, как перевозить спортивное снаряжение в автобусах компании

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
С наступлением теплой погоды и ростом числа велосипедистов и пользователей самокатов, Мострансавто напоминает пассажирам о правилах перевозки спортивного инвентаря и средств индивидуальной мобильности в автобусах компании, которая является подведомственным учреждением Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
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Дайана Хусинова