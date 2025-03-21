Свыше 800 работников привлечено в МБУ и УО Подмосковья с начала года

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области продолжает активно работать над подбором кадров для муниципальных бюджетных учреждений и управляющих организаций.
«Наиболее востребованные профессии на рынке сейчас — дворники, сантехники, механизаторы. Мы стараемся всех специалистов коммунального хозяйства при необходимости обеспечить общежитиями, предоставить им социальную поддержку и профессиональное обучение. Также удалось достичь высокого уровня заработных плат — в среднем 65-70 тыс. рублей», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
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