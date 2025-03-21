Свыше 800 работников привлечено в МБУ и УО Подмосковья с начала года

Глава городского округа Кашира, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Михаил Шувалов провел очередной прием граждан в формате выездной администрации. В этот раз на встречу с ним, его заместителями и представителями профильных служб пришли жители поселка Ледово и других населенных пунктов территориального отдела Домнинский, сообщает пресс-служба администрации городского округа.