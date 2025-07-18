В Подмосковье на зиму заготовили уже около 393 тыс. тонн кормов для животных

18 июля 2025, 21:39

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Подмосковные аграрии заготовили на зиму около 393 тыс. тонн грубых и сочных кормов для сельскохозяйственных животных. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.







«В регионе продолжается заготовка кормов на зимне-стойловый период. Поголовье скота молочного и мясного направления превышает в Подмосковье 142 тыс. голов без учёта свиней и птицы. Сегодня на сено, сенаж, зелёный корм, силос и травяную муку скошена 71 тыс. га естественных и сеяных трав», – уточнили в министерстве.