Подмосковное оборудование работает на первой в Бангладеш АЭС
Первый блок атомной электростанции «Руппур» в Бангладеш вывели на минимально контролируемый уровень мощности. Подмосковные компании приняли участие в реализации масштабного проекта, сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.
Паровой арматурный блок в составе энергоблока был изготовлен на предприятии (Чехов) «Энергомаш – ЧЗЭМ». Он прошёл все этапы – от изготовления и испытаний до отгрузки, монтажа и пусконаладки.
«Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ» – крупнейший поставщик трубопроводной арматуры высокого давления. У предприятия многолетний опыт производства трубопроводной арматуры для энергетики, в том числе ядерной, нефтегазовой, химической и других отраслей промышленности.
Этот завод – единственный производитель парового арматурного блока на территории России. В середине прошлого года стартовала программа модернизации предприятия, идёт расширение номенклатуры завода. Предприятие изготавливает насосное оборудование для АЭС.
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