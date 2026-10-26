Подмосковное оборудование работает на первой в Бангладеш АЭС

26 октября 2026, 12:19

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Первый блок атомной электростанции «Руппур» в Бангладеш вывели на минимально контролируемый уровень мощности. Подмосковные компании приняли участие в реализации масштабного проекта, сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.