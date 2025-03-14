В Подмосковье стартовал набор волонтёров для голосования по благоустройству

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
Набор добровольцев для помощи в проведении Всероссийского голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, стартовал в Московской области, заявки принимаются до 14 апреля, сообщает пресс-служба подмосковного Минблагоустройства.
«В прошлом году голосовании приняли участие более 855 тысяч человек. С помощью голосования жители сами могут решить, как именно благоустроить свой населённый пункт: обновить центральную площадь или другое общественное пространство, построить скейт-парк или установить новую детскую площадку», — рассказал заместитель председателя областного правительства— министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.За четыре года волонтёрами Всероссийского голосования по благоустройству стали по всей стране около 350 тысяч человек.
«Ни одно крупное и важное мероприятие на территории Подмосковья не обходится без наших волонтеров. В этом году они уже в пятый раз помогут в организации голосования: будут рассказывать жителям о проекте, о территориях и планах благоустройства, а также о том, как сделать свой выбор на специальном портале», — сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.Стать волонтёром может любой желающий в возрасте от 14 лет. Для этого нужно пройти регистрацию на платформе volonter.mosreg.ru, а потом на сайте Добро.рф.
Голосование за благоустройство будет проходить сайте za.gorodsreda.ru с с 21 апреля по 12 июня.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёров. Им обеспечивают страховку на период проведения акций, предоставляют субсидии и гранты, а также помощь в организации мероприятий, методическую, консультационную и информационную поддержку. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.
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Лев Каштанов