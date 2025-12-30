Подмосковное отделение «Движения Первых» за год провело свыше 100 мероприятий

30 декабря 2025, 17:40

оригинал Фото: пресс-служба МИМП МО

Подмосковное «Движение Первых» в 2025 году провело более 100 мероприятий различного масштаба. Об этом стало известно на заседании Координационного совета при губернаторе Московской области по взаимодействию с региональным отделением организации.





Заседание состоялось в Доме правительства Московской области. На нём подвели итоги работы за год, сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Подмосковья.

«В ходе заседания отметили увеличение вовлечённости активистов в проекты движения. Охват мероприятий увеличился со 165 000 человек в 2024 году до более 263 000 в 2025-м. За год проведено более 100 мероприятий. Среди главных – серия социальных роликов «Первые. Ключ безопасности» от Совета Первых, набравшая более 40 000 просмотров, тематические смены в центре «Авангард», военно-патриотическая игра «Зарница 2.0», объединившая более 140 000 школьников», – рассказали в пресс-службе.

Фото: пресс-служба МИМП МО



«За этот год мы увидели, на что способна настоящая команда. Мы доказали, что вместе можем многого добиться и вдохновить друг друга на новые свершения. Если будем продолжать в том же духе, нас ждёт ещё больше успехов и ярких моментов. Но важно не забывать, что всегда есть куда стремиться», – сказала председатель «Движения Первых» Московской области Анастасия Бочарова.