В Подмосковье подвели итоги грантового конкурса для членов общественных палат
Грантовый конкурс социальных проектов, подготовленных членами общественных палат в партнёрстве с некоммерческими организациями, завершился в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства информации и молодёжной политики.
На конкурс подали 39 заявок, из них отобрали 14 лучших. На их реализацию перечислят 20 миллионов рублей из регионального бюджета.
«Выделение грантов на проекты членов муниципальных и региональной общественных палат Московской области демонстрирует высокий уровень доверия со стороны власти к ключевым институтам гражданского общества региона, показывает их ответственность и зрелость. Сегодня общественные палаты могут не только формулировать запросы людей, но и результативно отвечать на них конкретными делами. Искренне рассчитываю, что эта практика не просто будет продолжена, но и получит дальнейшее развитие», — сказал председатель областной Общественной палаты, ректор МГИМО Анатолий Торкунов.Проекты-победители относятся к четырём сферам жизни общества: семь из них посвящены добровольческой деятельности и молодёжной политике, четыре — социальному развитию, два — искусству, культуре и туризму и один — народной дипломатии.
«Каждый из поддержанных проектов — это инвестиция в людей, в их инициативу, в их готовность менять жизнь вокруг к лучшему. Президент неоднократно подчеркивал, что гражданское общество является основой и опорой суверенитета страны. И в Московской области мы видим, как объединение усилий общественных палат, НКО и власти даёт свои результаты», — подчеркнул спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.В свою очередь министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе отметила, что целью грантового конкурса является предоставление средств для реализации самых важных инициатив жителей.
«Члены наших общественных палат — это люди, которые видят актуальные потребности на местах. Среди 14 победивших проектов — помощь участникам специальной военной операции, психологическая поддержка, работа с молодёжью, сохранение культурного наследия, развитие туризма и цифровой грамотности. Средства, выделенные на реализацию этих проектов, можно назвать инвестицией в реальные добрые дела, развивающее регион», — сказала Екатерина Швелидзе.Полный список проектов-победителей разместили на сайте министерства.