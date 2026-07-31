В Подмосковье за месяц проверили около 3 700 проб питьевой и сточной воды
Исследования 3 694 образцов питьевой и сточной воды провели специалисты Мособлводоканала в июле текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Воду проверяют в рамках программы контроля безопасности водных ресурсов.
«2 267 проб взяли на водозаборных узлах и из артезианских скважинах. А 1 427 исследований провели на пробах прошедших очистку сточных вод — чтобы убедиться, что они соответствуют экологическим нормативам», — говорится в сообщении.В число проверенных сточных вод вошли 74 образца, взятые на предприятиях, подключённых к городской канализации. Их отдельно изучали на наличие токсичных загрязнителей, которые запрещено сбрасывать в общие коллекторы.