Подмосковного биатлониста Халили признали лучшим спортсменом сезона

20 мая 2026, 12:38

Союза биатлонистов России назвал лучшим спортсменом завершившегося сезона 2025/2026 представителя Московской области Саида Каримуллу Халили. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Халили возглавил общий зачёт Кубка России и завоевал четыре золотые медали национального чемпионата: в марафоне, масс-старте, гонке преследования и спринте. Кроме того, на счету Халили четвёртое место в зачёте Кубка Содружества.





«На церемонии вручения индивидуальных призов Союза биатлонистов России Саид Каримулла Халили получил почетный трофей — Кубок Резцовой», — говорится в сообщении.