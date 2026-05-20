Подмосковного биатлониста Халили признали лучшим спортсменом сезона
Союза биатлонистов России назвал лучшим спортсменом завершившегося сезона 2025/2026 представителя Московской области Саида Каримуллу Халили. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Халили возглавил общий зачёт Кубка России и завоевал четыре золотые медали национального чемпионата: в марафоне, масс-старте, гонке преследования и спринте. Кроме того, на счету Халили четвёртое место в зачёте Кубка Содружества.
«На церемонии вручения индивидуальных призов Союза биатлонистов России Саид Каримулла Халили получил почетный трофей — Кубок Резцовой», — говорится в сообщении.Отмечается, что это уже третья подобная награда в карьере спортсмена.
Кроме того, сборная Московской области стала лучшей в общекомандном зачёте Союза биатлонистов России.