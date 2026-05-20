Строительство детсада в мытищинском ЖК «Ярославский квартал» завершат к сентябрю
Детский сад, рассчитанный на 255 воспитанников, строят на территории ЖК «Ярославский квартал» в Мытищах. Работы планируют завершить до конца лета текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Согласно оценке инспекторов ведомства, в настоящее время готовность детсада составляет 80%.
«В здании предусмотрены помещения для групп со своими игровыми, спальнями, буфетами, раздевалками и санузлами, физкультурный и музыкальный залы, кабинеты педагогов дошкольного образования и медпункт», — говорится в сообщении.На прилегающей территории установят теневые навесы, игровые и спортивные площадки, а также разобьют газоны и посадят кустарник.