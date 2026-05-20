В Балашихе приступили к капремонту дома 1953 года постройки

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Капитальный ремонт электросетей начался в трехэтажном многоквартирном кирпичном доме №12 в балашихинском микрорайоне Дзержинский. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.



Общая площадь работ составляет свыше 1 600 квадратных метров.

«В рамках капремонта в доме заменят кабельные магистрали (стояки), вводно‑распределительное устройство и распределительные щиты на этажах», — говорится в сообщении.
Кроме того, специалисты проведут модернизацию общедомовой системы освещения: установят новые светильники и фотореле, которые позволят экономить электричество, а также повесят новый адресный знак с подсветкой. Работы должны завершить в июле текущего года.

Ранее сообщалось, что все сведения о сроках проведения капитального ремонта в многоквартирных домах, перечне работ, а также о состоянии спецсчёта размещаются в мобильном приложении «Госуслуги. Дом». Кроме того, пользователи могут напрямую задать вопрос специалисту Фонда капитального ремонта Московской области.
Лев Каштанов

