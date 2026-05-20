В 40 подмосковных парках на всё лето открыли питьевые фонтанчики
В 40 парках Подмосковья на летний сезон установили питьевые фонтанчики. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.
Фонтанчики оборудованы трёхступенчатой системой фильтрации для очистки воды от хлора, ржавчины, органических примесей и тяжёлых металлов.
«Наличие таких фонтанчиков в парках сокращает количество используемых пластиковых бутылок. Это снижает негативное воздействие на экологию. Доступ к очищенной питьевой воде особенно актуален для гостей парков в жаркую летнюю погоду. Питьевые фонтанчики будут работать до сентября. Найти их расположение можно на интерактивной карте», – отметили в пресс-службе.Для юных посетителей подмосковных парков организуют интерактивные «Уроки чистой воды» от профессора Водичкина. В игровом формате желающим расскажут о свойствах воды, проведут необычные эксперименты. Занятия стартуют 23 мая. Список парков, где они состоятся в этом тёплом сезоне, можно найти по ссылке.
Жители и гости региона прямо во время прогулки могут бесплатно набирать чистую фильтрованную воду в 29 населенных пунктах 25 муниципалитетов. Их список доступен на сайте.