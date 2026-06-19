Подмосковной ферме передали более 16 гектаров земли в Шатуре

19 июня 2026, 12:17

оригинал Фото: пресс-служба Минимущества МО

16,2 га сельскохозяйственной земли, расположенной в округе Шатура, передали егорьевскому фермерскому хозяйству «С поля». Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.





На десяти полученных гектарах фермеры планируют выращивать корма для животных, а более чем на шести — разместить питомник для растений.





«В округе Егорьевск у нас пять гектаров. Там на свободном выгуле живут якутские коровки, козы, гуси, утки, куры, американские индюшки и дикие перепелки. Это начало большого проекта, который в будущем станет местом, которое можно посетить всей семьёй», — рассказал представитель хозяйства.