Подмосковной ферме передали более 16 гектаров земли в Шатуре
16,2 га сельскохозяйственной земли, расположенной в округе Шатура, передали егорьевскому фермерскому хозяйству «С поля». Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
На десяти полученных гектарах фермеры планируют выращивать корма для животных, а более чем на шести — разместить питомник для растений.
«В округе Егорьевск у нас пять гектаров. Там на свободном выгуле живут якутские коровки, козы, гуси, утки, куры, американские индюшки и дикие перепелки. Это начало большого проекта, который в будущем станет местом, которое можно посетить всей семьёй», — рассказал представитель хозяйства.«С поля» является пермокультурной фермой — то есть органическим хозяйством замкнутого цикла. Здесь планируют не только производить органическую продукцию, но и проводить различные курсы и мастер-классы для детей и взрослых.