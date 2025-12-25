Подмосковной онлайн-картой ёлочных базаров воспользовались более 10 тысяч раз
На интерактивную карту ёлочных базаров Московской области, размещённую на региональном портале «МОй АПК», зашли более десяти тысяч раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
Ёлочные базары открылись в Московской области 20 декабря. На карте отмечены более 170 локаций.
«Интерактивная карта ёлочных базаров является ярким примером того, как цифровые технологии делают выполнение повседневных задач проще и приятнее», – отметил директор ИТ-компании «Максимум» Александр Степанов.На портале «МОй АПК» собрана информация по сфере сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Там можно узнать, какие услуги доступны в регионе производителям сельскохозяйственной продукции, а также прочесть последние новости.