Подмосковной онлайн-картой ёлочных базаров воспользовались более 10 тысяч раз

25 декабря 2025, 16:51

оригинал Фото: медиасток.рф

На интерактивную карту ёлочных базаров Московской области, размещённую на региональном портале «МОй АПК», зашли более десяти тысяч раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.





Ёлочные базары открылись в Московской области 20 декабря. На карте отмечены более 170 локаций.





«Интерактивная карта ёлочных базаров является ярким примером того, как цифровые технологии делают выполнение повседневных задач проще и приятнее», – отметил директор ИТ-компании «Максимум» Александр Степанов.