Подмосковной службой помощи за неделю воспользовались более 5000 участников ДТП

28 апреля 2026, 14:30

В Службу помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области за неделю обратились участники 2530 аварий без пострадавших. Это на 88 ДТП больше по сравнению с предыдущей неделей, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.





Квалифицированную помощь и поддержку получили 5060 водителей. В центрах помогли участникам 1038 дорожных аварий. А участники 393 ДТП воспользовались помощью для их оформления без вызова ГАИ и заполнили европротоколы.

«Призываем водителей быть предельно внимательными на дорогах. В случае поломки или ДТП не нужно оставаться в машине или стоять рядом с ней. Это опасно и может привести к повторному ДТП, так как другие водители могут вовремя не среагировать. Сначала уйдите в безопасное место за пределы проезжей части, а затем позвоните по единому номеру 112. Специалисты окажут вам помощь и поддержку», – отметили в ведомстве.