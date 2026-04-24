В подмосковном Минтрансе напомнили, как перевозить в автобусах спортинвентарь
В Минтрансе Подмосковья пассажирам, предпочитающим активный отдых на природе, напомнили правила перевозки спортинвентаря в автобусах Мострансавто.
Необходимо правильно транспортировать, например, скейтборды, самокаты, роликовые коньки, сапборды, палки для скандинавской ходьбы и другое спортивное снаряжение, а также средства индивидуальной мобильности.
«Предметы спортивного снаряжения, которые в длину, ширину и высоту не превышают 120 сантиметров, можно возить бесплатно. Транспортировку более крупных объектов нужно оплачивать дополнительно. При этом их параметры в сумме не должны превышать 180 сантиметров. Снаряжение следует упаковать в чехлы. Нельзя пачкать салон автобуса и одежду других пассажиров», – отметили в ведомстве.При этом водитель автобуса может отказать пассажиру в перевозке спортинвентаря, если он препятствует входу или выходу.
Там добавили, что в городском сообщении стоимость перевозки спортинвентаря составляет 73 рубля, в пригородном она зависит от расстояния.
Мострансавто является подведомственной организацией подмосковного Минтранса.