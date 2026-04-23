В Подмосковье приступили к тестовым испытаниям нового автобуса

23 апреля 2026, 14:30

Мострансавто тестирует в Королёве новый автобус ПАЗ 320210 CityMax-8. Он курсирует по маршруту № 44 «ст. Пушкино – Королёв (проспект Космонавтов)», рассказали в пресс-службе Минтранса Подмосковья.





Испытания позволят оценить работу автобуса в условиях реальной пассажирской нагрузки.



ПАЗ CityMax-8 – современный низкопольный автобус среднего класса длиной около восьми метров на 32 пассажира. Модель отличается компактными размерами, что делает её удобной для городских и пригородных маршрутов. В салоне предусмотрено 24 посадочных места, включая места для маломобильных граждан и пассажиров с инвалидными колясками.



Автобус оснащён современным дизельным двигателем экологического класса EURO-5. В салоне установлена система кондиционирования и отопления, позволяющая поддерживать комфортную температуру в любое время года.



Безопасность движения обеспечивают современная тормозная система с ABS и дисковые тормоза на всех колёсах. Автобус развивает оптимальную для городского трафика и пригородных перевозок скорость до 90 км/ч.

«ПАЗ CityMax-8 демонстрирует хороший баланс между компактностью, вместимостью и комфортом. Шестимесячные испытания в реальных условиях эксплуатации покажут, насколько эта модель подходит для наших маршрутов», – сказали в Мострансавто.