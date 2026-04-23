Станции Московских центральных диаметров начали готовить к летнему сезону
На МЖД стартовала подготовка станций Московских центральных диаметров к летнему сезону. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса со ссылкой на Московскую железную дорогу.
Работами будет охвачено 125 остановочных пунктов.
«Железнодорожники вымоют фасады зданий, входные, турникетные и кассовые зоны, эскалаторы и подъёмники для маломобильных пассажиров. В пешеходных тоннелях очистят стены и полы, системы кондиционирования подготовят к запуску. При наступлении устойчивых положительных температур в вестибюлях снимут вторые двери, которые устанавливали на зиму», – отметили в пресс-службе.На платформах обновят окраску полос безопасности, билетных касс и павильонов. В порядок приведут информационные и навигационные знаки. На территориях, прилегающих к станциям и транспортно-посадочным узлам, проведут благоустройство и озеленение.
Как отметили в министерстве, подготовка к летнему сезону завершится до конца апреля.