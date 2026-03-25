В Подмосковье приступили к ремонту детских площадок после зимы

25 марта 2026, 09:15

оригинал Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В городских округах Московской области управляющие организации и коммунальные службы начали локальный ремонт объектов благоустройства и игровых элементов на детских площадках после завершения зимнего сезона, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.







Специалисты ремонтируют металлические перила, ограждения и меняют повреждённые малые архитектурные формы. Так, в Реутове отремонтировали качели на детской площадке, обновили ограждения в пешеходной зоне и установили антипарковочные элементы по адресам: улица Комсомольская, 21к1, Юбилейный проспект, 51, и улица Строителей, 3.



В Балашихе сотрудники МБУ провели помывку и ремонт игровых комплексов, обновили песок в песочницах и восстановили повреждённые элементы на площадках в микрорайоне Гагарина на улице 1 Мая и в микрорайоне Савино на улице Трубецкой.



По вопросам содержания территорий и детских площадок жителям рекомендовано обращаться в свою управляющую компанию. При наличии претензий к работе УО можно обратиться в территориальные отделы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.