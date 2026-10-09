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Подмосковную экоферму признали лучшим агротуристическим объектом России

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Экоферма «Былинкино», расположенная в деревне Подлипки округа Луховицы, получила золотую медаль конкурса «Лучший агротуристический объект» в номинации «В агро — с комфортом: организация пространства на территории объекта агротуризма». Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.



Вручение состоялось в рамках российской агропромышленной выставки «Золотая осень — 2026». Награду победителям вручила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут.

«Претендентов оценивала экспертная комиссия. Проверялось оформление территории, качество функционального зонирования, удобство пешеходных маршрутов и соблюдение мер агрономической безопасности», — говорится в сообщении.
Экоферма «Былинкино» специализируется на разведении коз и переработке козьего молока. Для туристов есть комфортабельный отель. В турпрограмму входят различные экскурсии, включающий общение с животными, знакомство с сыроварением и дегустацию сыра. На ферме также регулярно проводят различные мастер-классы и фестивали и работает Музей козы.
Лев Каштанов

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