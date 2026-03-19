В Московской области с начала весны выявили свыше 800 подтоплений дворов

оригинал

В Подмосковье с начала марта зафиксировали более 800 случаев подтоплений дворовых территорий. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





С начала весны и старта таяния снега инспекторы Минчистоты приступили к обходам территорий, чтобы выявить подтопления дворов и общественных пространств.



Сотрудники также обустраивают водоприёмочные колодцы, прокладывают водоотводящие каналы, ремонтируют ливневые канализации, очищают водоприёмные решётки от снега и загрязнений, благоустраивают территории.



Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области В этом году выпало рекордное количество снега, поэтому ведомство заранее начало готовиться к сезону паводков. В системе «Яндекс.Вектор» разработали более 1300 маршрутов для обходов территорий инспекторами.

«Маршруты охватывают ключевые зоны риска – места подтоплений, социально-значимые объекты, остановки общественного транспорта, подходы к магазинам и контейнерным площадкам. Все выявленные факты заносят в чат-бот и передают в работу балансодержателям территорий. С начала марта уже зафиксировали более 800 случаев подтоплений, 80% из них устранили в течение суток», – отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Игорь Даниленко.