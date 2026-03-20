В Подмосковье за год обновят асфальт более чем в 420 дворах

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Московской области с наступлением устойчивых положительных температур начнётся ремонт асфальтового покрытия во дворах «большим картами». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.





Преимущество технологии – в замене покрытия на большой площади, от 25 квадратных метров. Методика позволяет ремонтировать значительную площадь, устранить все выбоины, просадки, трещины и другие дефекты, обеспечить долговечный результат. При этом между старым и новым асфальтом внутри самой «карты» отсутствуют стыки, что делает проезд ровным и комфортным для водителей.

«Мы видим, насколько востребовано у жителей благоустройство, особенно после зимы. Асфальтовое покрытие во дворах сильно разрушается из-за перепадов температур. К работе мы готовились заранее, муниципалитеты провели оцифровку дефектов. В прошлом году мы перевыполнили план на 30% и отремонтировали около 400 дворов. В этом году ставим ещё более амбициозную цель – обновить свыше 420 территорий площадью более 667 000 «квадратов», – отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.