Подмосковную компанию оштрафовали на миллион рублей за лесной пожар

17 апреля 2026, 16:40

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Подрядную организацию, проводившую работы в подмосковном лесу, оштрафовали на миллион рублей за действия, ставшие причиной пожара. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.





Специалисты установили, что подрядчик сжигал порубочные остатки после выборочной санитарной вырубки и не проследил за тем, чтобы всё прогорело полностью.





«Срубленные стволы продолжали тлеть, что привело к низовому лесному пожару. В результате огонь повредил деревья, не подлежащие вырубке», — говорится в сообщении.