Подмосковную компанию оштрафовали на миллион рублей за лесной пожар
Подрядную организацию, проводившую работы в подмосковном лесу, оштрафовали на миллион рублей за действия, ставшие причиной пожара. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
Специалисты установили, что подрядчик сжигал порубочные остатки после выборочной санитарной вырубки и не проследил за тем, чтобы всё прогорело полностью.
«Срубленные стволы продолжали тлеть, что привело к низовому лесному пожару. В результате огонь повредил деревья, не подлежащие вырубке», — говорится в сообщении.В ведомстве напомнили, что штрафы за нарушения пожарной безопасности, которые привели к лесному пожару, составляют для физических лиц от 50 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 110 тысяч рублей, а для юридических лиц — от одного до двух миллионов рублей.