Подмосковную компанию оштрафовали за нелегальную продажу алкоголя
Компания «Вампитер» получила крупный штраф за торговлю спиртными напитками без лицензии. Такое решение принял Арбитражный суд Московской области, сообщает его пресс-служба.
Нарушение установили в ходе контрольной закупки, которую провели в кальян-баре в Реутове в апреле текущего года.
«Проверяющие зафиксировали продажу коньяка без лицензии на розничную реализацию алкоголя», — говорится в сообщении.Суд установил факт нарушения. При этом, определяя наказание, он принял во внимание, что ООО «Вампитер» — объект малого бизнеса. Поэтому сумма штрафа составила 250 тысяч рублей — это половина минимального предела для юридических лиц. А изъятый у компании алкоголь признали находящимся в незаконном обороте и отправили на утилизацию.