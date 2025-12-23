Подмосковную компанию оштрафовали за нелегальную продажу алкоголя

23 декабря 2025, 16:36

оригинал Фото: istockphoto.com/Vicky Gosselin

Компания «Вампитер» получила крупный штраф за торговлю спиртными напитками без лицензии. Такое решение принял Арбитражный суд Московской области, сообщает его пресс-служба.





Нарушение установили в ходе контрольной закупки, которую провели в кальян-баре в Реутове в апреле текущего года.





«Проверяющие зафиксировали продажу коньяка без лицензии на розничную реализацию алкоголя», — говорится в сообщении.