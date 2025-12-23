Достижения.рф

Подмосковную компанию оштрафовали за нелегальную продажу алкоголя

оригинал Фото: istockphoto.com/Vicky Gosselin

Компания «Вампитер» получила крупный штраф за торговлю спиртными напитками без лицензии. Такое решение принял Арбитражный суд Московской области, сообщает его пресс-служба.



Нарушение установили в ходе контрольной закупки, которую провели в кальян-баре в Реутове в апреле текущего года.

«Проверяющие зафиксировали продажу коньяка без лицензии на розничную реализацию алкоголя», — говорится в сообщении.
Суд установил факт нарушения. При этом, определяя наказание, он принял во внимание, что ООО «Вампитер» — объект малого бизнеса. Поэтому сумма штрафа составила 250 тысяч рублей — это половина минимального предела для юридических лиц. А изъятый у компании алкоголь признали находящимся в незаконном обороте и отправили на утилизацию.
Лев Каштанов

