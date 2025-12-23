Суд в Адыгее дал 15 лет мужчине за вербовку школьниц в радикальный ислам

23 декабря 2025, 16:24

Фото: iStock/Michał Chodyra

Суд в Адыгее приговорил выходца из Средней Азии к 15 годам лишения свободы за попытки приобщить несовершеннолетних жительниц Майкопа к радикальному исламу и деятельности запрещённой в России террористической организации. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по республике.