Суд в Адыгее дал 15 лет мужчине за вербовку школьниц в радикальный ислам
Суд в Адыгее приговорил выходца из Средней Азии к 15 годам лишения свободы за попытки приобщить несовершеннолетних жительниц Майкопа к радикальному исламу и деятельности запрещённой в России террористической организации. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по республике.
Следствие установило, что с сентября 2023 года по август 2024 года 32-летний мужчина одобрял и поддерживал деятельность международной террористической организации. Он проводил беседы с юными жительницами Майкопа, в том числе через мессенджеры, склоняя их к участию в радикальном движении.
Суд признал его виновным по статьям о вербовке и участии в деятельности террористической организации. Мужчине назначено 15 лет лишения свободы с отбыванием первых трёх лет в тюрьме, а оставшегося срока — в колонии строгого режима.
