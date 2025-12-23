Два ребенка выпали из самолета с восьмиметровой высоты
Двое детей выпали из самолета на высоте восьми километров. Об этом пишет газета Die Welt.
Трагедия произошла в 1980-м во время рейса авиакомпании Saudi Arabian Airlines из Джидды в Карачи. В какой-то момент давление в воздушном судне внезапно снизилось. Из-за разгерметизации кабины в полу образовалась дыра размером почти полквадратного метра. Из нее выпали полуторагодовалый мальчик и 14-летняя девочка.
В результате самолет экстренно посадили в Дохе. Всего из него эвакуировали 284 человек. В ходе расследования выяснилось, что одна из частей основного шасси сломалась о фюзеляж во время взлета. Это привело к повреждениям систем управления и нарушениям в их работе.
