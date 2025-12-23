Школьница из Находки случайно выстрелила себе в шею из пистолета отца

23 декабря 2025, 15:36

Фото: iStock/Ekaterina79

В Находке 13-летняя школьница получила тяжёлое ранение шеи во время игры с пневматическим пистолетом, который она нашла дома у отца. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.