Школьница из Находки случайно выстрелила себе в шею из пистолета отца
В Находке 13-летняя школьница получила тяжёлое ранение шеи во время игры с пневматическим пистолетом, который она нашла дома у отца. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Как оказалось, пуля повредила гортань и остановилась рядом с яремной веной. По оценке врачей, ещё несколько миллиметров могли привести к смертельному исходу.
После происшествия ребёнка доставили в местную больницу, а затем перевезли во Владивосток. Врачи провели компьютерную томографию и выполнили сложную операцию по извлечению пули. Медикам удалось стабилизировать состояние девочки.
Сейчас пациентка находится под наблюдением специалистов, её состояние оценивают как удовлетворительное. Прокуратура начала проверку по факту случившегося.
