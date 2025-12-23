Достижения.рф

Школьница из Находки случайно выстрелила себе в шею из пистолета отца

Фото: iStock/Ekaterina79

В Находке 13-летняя школьница получила тяжёлое ранение шеи во время игры с пневматическим пистолетом, который она нашла дома у отца. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.



Как оказалось, пуля повредила гортань и остановилась рядом с яремной веной. По оценке врачей, ещё несколько миллиметров могли привести к смертельному исходу.

После происшествия ребёнка доставили в местную больницу, а затем перевезли во Владивосток. Врачи провели компьютерную томографию и выполнили сложную операцию по извлечению пули. Медикам удалось стабилизировать состояние девочки.

Сейчас пациентка находится под наблюдением специалистов, её состояние оценивают как удовлетворительное. Прокуратура начала проверку по факту случившегося.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0