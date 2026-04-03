Подмосковную модель промышленной недвижимости расширят на всю страну

03 апреля 2026, 20:56

оригинал Фото: холдинг «Строительный альянс»

Подмосковная компания INDUSTRIAL CITY из холдинга «Строительный альянс» создаёт франчайзинговую модель развития индустриальных парков в формате «Лайт индастриал». Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Цель – масштабировать подходы компании к проектированию, строительству и управлению промышленной недвижимостью в разных регионах страны.

«Запуск франшизы – логичный этап. Мы накопили уникальный опыт в создании технологичной среды, где бизнес может уверенно расти, и готовы передать партнёрам эту готовую систему, позволяющую реализовывать инвестиционно-привлекательные проекты с высокой финансовой устойчивостью», – пояснил партнёр ХСА|INDUSTRIAL CITY Артём Петрухин.