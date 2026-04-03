Подмосковную модель промышленной недвижимости расширят на всю страну
Подмосковная компания INDUSTRIAL CITY из холдинга «Строительный альянс» создаёт франчайзинговую модель развития индустриальных парков в формате «Лайт индастриал». Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Цель – масштабировать подходы компании к проектированию, строительству и управлению промышленной недвижимостью в разных регионах страны.
«Запуск франшизы – логичный этап. Мы накопили уникальный опыт в создании технологичной среды, где бизнес может уверенно расти, и готовы передать партнёрам эту готовую систему, позволяющую реализовывать инвестиционно-привлекательные проекты с высокой финансовой устойчивостью», – пояснил партнёр ХСА|INDUSTRIAL CITY Артём Петрухин.В структуру сервисной инфраструктуры парков входят офисы, кафе, магазины, зарядные станции для электромобилей и спортплощадки.
В Московской области компания управляет тремя площадками в формате «Лайт индастриал»: одной в Солнечногорске и двумя – в Подольске. Ещё несколько проектов компании в Подмосковье находятся на стадии реализации.