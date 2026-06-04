Производитель деликатесов из утки запустит в Подмосковье комплекс за 1 млрд рублей
Производитель деликатесов из утки «МП Эко-Фермер» запустит под Можайском комплекс по выращиванию и переработке мяса птицы. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Глава региона подвёл итоги второго рабочего дня Петербургского международного экономического форума. На полях ПМЭФ обсудили развитие агропромышленного комплекса Подмосковья с ключевыми партнерами.
«Производитель деликатесов из утки «МП Эко-Фермер» запустит в Можайском округе комплекс по выращиванию и переработке мяса птицы. Вместе с учредителем компании и главой крестьянско-фермерского хозяйства Светланой Копыл обсудили меры поддержки проекта. Инвестиции составят миллиард рублей, будет создано 140 рабочих мест. В Подмосковье построят 24 птичника, комбикормовый завод и цех убоя. Важная особенность проекта – безотходное производство. Помёт будут перерабатывать в топливные пеллеты. Продукцию планируют поставлять на российский рынок, а также на экспорт в Объединённые Арабские Эмираты, Индию и Белоруссию», – сказал Воробьёв.По словам губернатора, важно, что агропромышленный комплекс Подмосковья развивается не только за счёт роста объёмов производства, но и благодаря внедрению современных технологий, автоматизации и созданию высокопроизводительных рабочих мест.