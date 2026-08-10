Подмосковную продукцию представят на фестивале «Вкусы России» на ВДНХ
На ВДНХ с 13 по 23 августа пройдёт пятый Национальный гастрономический фестиваль «Вкусы России». Свою продукцию привезут производители из более чем 75 регионов России, в том числе из Подмосковья, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Гостям представят свыше 5 000 наименований продуктов и гастрономических брендов. В домике Московской области будут презентованы коломенская пастила и калач, подмосковные сыры и колбасы, ягоды и другая продукция.
«Участие в фестивале – это возможность познакомить жителей с нашими гастрономическими брендами. Подмосковье лидирует в производстве сыров и других продуктов, входит в число ведущих регионов по выпуску колбасных изделий. При этом активно развиваются нишевые направления – производство органической и ягодной продукции, другие локальные бренды. Наша площадка объединит всё, чем сегодня славится Подмосковье», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Виталий Мосин.
Помимо ярмарки региональных продуктов и ресторанного дворика, гостей ждут гастрономические и творческие мастер-классы, фотозоны и семейные активности.
В этом году фестиваль проходит в рамках Года единства народов России. Площадка развернется между фонтаном «Каменный цветок» и площадью Дружбы народов. С понедельника по четверг экспозиция будет работать с 11:00 до 21:00, в пятницу и выходные – с 10:00 до 22:00.