Подмосковную продукцию представят на фестивале «Вкусы России» на ВДНХ

10 августа 2026, 18:11

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

На ВДНХ с 13 по 23 августа пройдёт пятый Национальный гастрономический фестиваль «Вкусы России». Свою продукцию привезут производители из более чем 75 регионов России, в том числе из Подмосковья, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.





Гостям представят свыше 5 000 наименований продуктов и гастрономических брендов. В домике Московской области будут презентованы коломенская пастила и калач, подмосковные сыры и колбасы, ягоды и другая продукция.

«Участие в фестивале – это возможность познакомить жителей с нашими гастрономическими брендами. Подмосковье лидирует в производстве сыров и других продуктов, входит в число ведущих регионов по выпуску колбасных изделий. При этом активно развиваются нишевые направления – производство органической и ягодной продукции, другие локальные бренды. Наша площадка объединит всё, чем сегодня славится Подмосковье», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Виталий Мосин.