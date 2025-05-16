Подмосковную злостную должницу побудил уплатить штраф арест её грузового фургона

Фото: пресс-служба ГУРБ МО
Жительница Подмосковья накопила штрафов за нарушение правил дорожного движения на 179 тыс. 750 рублей. В результате судебные приставы возбудили 521 исполнительное производство, рассказали в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Должницу ограничили в управлении транспортными средствами и в выезде за пределы страны. Кроме того, на её банковские счета наложили аресты. Помимо этого, женщине запретили регистрационные действия с пятью её автомобилями. При этом два из них – «ГАЗели»: микроавтобус и грузовой фургон. Был также назначен исполнительский сбор на 201 тыс. рублей», – рассказали в ГУРБ.Как отметили в ведомстве, всё это не убедило женщину погасить долги. Тогда подмосковные приставы установили местонахождение её грузового фургона и арестовали его. Лишь после этого должница оплатила часть штрафов и исполнительского сбора.
Сейчас на нарушительницу продолжают действовать все ранее наложенные ограничения. Снимут их лишь после того, как она оплатит оставшиеся 227 тыс. рублей задолженности.
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Лора Луганская