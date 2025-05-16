Подмосковную злостную должницу побудил уплатить штраф арест её грузового фургона

В Доме правительства Московской области торжественно открыли трудовой семестр Студенческих отрядов Подмосковья. В этом году работать в регионе и по всей стране более около 6 тыс. студентов, сообщила министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.