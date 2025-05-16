Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ Подмосковную злостную должницу побудил уплатить штраф арест её грузового фургона

Подмосковную злостную должницу побудил уплатить штраф арест её грузового фургона

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Оригинал
Жительница Подмосковья накопила штрафов за нарушение правил дорожного движения на 179 тыс. 750 рублей. В результате судебные приставы возбудили 521 исполнительное производство, рассказали в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Должницу ограничили в управлении транспортными средствами и в выезде за пределы страны. Кроме того, на её банковские счета наложили аресты. Помимо этого, женщине запретили регистрационные действия с пятью её автомобилями. При этом два из них – «ГАЗели»: микроавтобус и грузовой фургон. Был также назначен исполнительский сбор на 201 тыс. рублей», – рассказали в ГУРБ.
Как отметили в ведомстве, всё это не убедило женщину погасить долги. Тогда подмосковные приставы установили местонахождение её грузового фургона и арестовали его. Лишь после этого должница оплатила часть штрафов и исполнительского сбора.

Сейчас на нарушительницу продолжают действовать все ранее наложенные ограничения. Снимут их лишь после того, как она оплатит оставшиеся 227 тыс. рублей задолженности.

Читайте также:

Антитеррористические учения в школах Подмосковья охватили более 800 тыс. человек

Жителей Подмосковья предупредили об активности мошенников перед Днём Победы

В Лыткарине поймали вандала благодаря камерам «Безопасного региона»
#приставы
#гурб
#долги
#пдд
#штрафы
#автомобили
#водители
#подмосковье
#московская область
Подмосковный дерматолог обнаружил онкозаболевание у гостьи медицинского форума
16 мая 2025, 20:46

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Дерматолог Солнечногорской больницы вовремя диагностировал у посетительницы медицинского форума онкологическое заболевание. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В выставочной части Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России Солнечногорская больница представила стенд «Диспансеризация». В ходе мероприятия на стойку медучреждения обратилась 50-летняя женщина с высыпанием на щеке. С ее слов, оно не проходит последний год, но никакого беспокойства не доставляет. После осмотра с помощью цифрового дерматоскопа дерматолог Солнечногорской больницы Константин Михайлов выявил признаки базалиомы.
«Базалиома или базальноклеточный рак – одно из самых распространённых онколзаболеваний кожи. В основном это заболевание успешно побеждается с помощью современных методов лечения», – рассказал Михайлов.
Врач выдал пациентке заключение и направил к онкологу.

Как напомнили в министерстве, регулярное прохождение диспансеризации позволяет выявить большинство патологий на ранней стадии. Записаться на приём можно по телефону 122, через чат-бот Денис в Telegram или на региональном портале госуслуг «Здоровье»

Читайте также:

Нарколог Холдин назвал причины гипертонии у молодёжи

В Подмосковье повысили пятилетнюю выживаемость онкопациентов до 61%

В Ступинской больнице провели сложную операцию пациентке с огромной опухолью почки
#подмосковье
#московская область
#минздрав мо
#онкология
#заболевания
#диагностика
#врач
#форум
#диспансеризация
#профилактика
#здоровье
#здравоохранение
#кожа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Блогер из КНР познакомилась с работой «Московской Пивоваренной Компании»
16 мая 2025, 20:33

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Девушка-блогер из Китая Shi Chaojun посетила подмосковное предприятие «Московская Пивоваренная Компания». Она представляет команду известного китайского блогера-миллионника Dan Dan, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Аудитория Dan Dan превышает 100 млн подписчиков, и она активно продвигает российскую продукцию на китайском рынке. Визит блогера состоялся в преддверии международной выставки-ярмарки, куда от Московской области заявились семь компаний. В их числе – производители парфюмерии и косметики «Красота и здоровье», кондитерских изделий «Би-Энд-Би», а также напитков «МПК», – рассказали в пресс-службе.
Международная ярмарка онлайн-продаж российских брендов пройдёт 17 мая в московском парке Зарядье. Это новое мероприятие программы «Сделано в России». Его цель – популяризировать отечественные товары через ведущие китайские онлайн-платформы.

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Предполагается, что мероприятие существенно расширит присутствие российских брендов на международной арене, в том числе в Китае – одном из самых перспективных рынков мира.

На ярмарке Dan Dan проведет прямой эфир, где представит российские товары, доступные зрителям для покупки через китайскую торговую площадку Kuaishou.

Читайте также:

За время работы ОЭЗ «Дубна» резиденты вложили в проекты 100 млрд рублей

Число субъектов МСП в Подмосковье ежемесячно растёт на 3 тыс.

Производитель уникальных препаратов из Дубны наладит поставки в Кению и Уганду
#подмосковье
#московская область
#инвестиции
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#мининвест мо
#ярмарка
#блогер
#производство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Более 6 тыс. подмосковных студентов станут участниками летнего трудового семестра
16 мая 2025, 19:55

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО

В Доме правительства Московской области торжественно открыли трудовой семестр Студенческих отрядов Подмосковья. В этом году работать в регионе и по всей стране более около 6 тыс. студентов, сообщила министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
«Сегодня мы официально открыли летний трудовой семестр. Для бойцов РСО это уже пятое трудовое лето. В этом году более 6 тыс. студентов будут трудиться и на территории Московской области, и по всей России. Последние два года региональное отделение занимает первое место в рейтинге РСО среди регионов Центрального федерального округа. Мы вас очень ценим и любим. Будем помогать вам во всех ваших флагманских проектах. Желаю яркого, продуктивного и незабываемого трудового семестра! В добрый путь, труд крут», – напутствовала студентов Швелидзе.
В открытии трудового семестра участвовали более 700 бойцов РСО Подмосковья. По традиции студенты получили путевку – документ о направлении на работу на трудовой объект.

Этим летом ребята отправятся трудиться в областные лагеря и федеральные детские центры Артек, Орлёнок, Дельфин, Гагарин и Сириус. Сервисные отряды покажут профессиональные навыки на теплоходах компании «Московское речное пароходство», будут работать в отелях и санаториях Московской области.

Студенческие отряды проводников продолжат разъезжать в южных и северных направлениях. Активисты путинного направления отправятся в свой второй трудовой семестр на Камчатку и Сахалин. Стройотряды впервые примут участие в проекте «АлабугаСтрой» в особой экономической зоне республики Татарстана.

Читайте также:

В Московской области стартовала военно-патриотическая игра «Зарница 2.0»

80 молодёжных отрядов собрал Открытый смотр строя и песни в Мытищах

Акция «Бессмертный полк» в Подмосковье стала одной из самых масштабных в России
#подмосковье
#московская область
#студенты
#молодёжь
#работа
#труд
#лето
#екатерина швелидзе
#министерство информации и молодёжной политики мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Красногорске наградили лучших лыжников округа
16 мая 2025, 18:00

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Итоги зимнего сезона 2024/2025 гг. отделения по лыжным гонкам спортивной школы олимпийского резерва «Зоркий» подвели в Красногорске. Торжественное мероприятие состоялось в администрации округа, сообщает пресс-служба муниципалитета.
«В рамках мероприятия замглавы округа Наталья Тимошина вручила лыжникам награды за вторые места в Первенстве и Кубке Московской области. А глава фракции «Единая Россия» в окружном Совете депутатов Богдан Андриянов наградил сильнейших спортсменов школы «Зоркий», которые вошли в состав сборной Подмосковья и успешно выступили на первенстве России. Награды получили также тренеры лучших спортсменов», — говорится в сообщении.
Кроме того, начальник отдела спортивно-массовой работы управления по физической культуре и спорту Красногорска Валентин Олехнович вручил награды победителям и призёрам Кубка спортшколы «Зоркий».

Читайте также:

Учёные из Красногорска создали инновационный стабилизатор напитков

В Красногорском клубе «Мечта» представили программу фронтовых песен

Соревнования в Красногорске собрали 130 юных инспекторов дорожного движения
#красногорск
#спорт
#лыжи
#награды
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Губернатор Воробьёв: 140 школ в этом году открыли инженерные классы
16 мая 2025, 17:58

Фото: t.me/vorobiev_live

Дети из подмосковных инженерных классов представляют на выставке «Робостанция» на ВДНХ роботов и автоматизированные системы, которые помогут улучшить жизнь. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Фото: t.me/vorobiev_live

«На таких площадках мы видим результаты нашей работы по развитию инженерного образования в регионе. В этом году мы открыли специализированные классы в 140 школах Московской области. Более 3 тыс. ребят углубленно изучают математику, физику, робототехнику и программирование», – написал Воробьёв в своём ТГ-канале.
По словам губернатора, в 20 школах региона установили современное оборудование для изучения беспилотников. В сельских школах работают центры «Точка роста», где ученики осваивают конструирование и робототехнику. А в «Кванториумах» и «IT-кубах» ребята занимаются электроникой, программированием, создают собственные проекты.

Фото: t.me/vorobiev_live

Воробьёв пообещал, что лучшие проекты получат поддержку экспертов «Робостанции» для дальнейшей доработки и внедрения.

Выставка работает с 16 по 19 мая с 11:00 до 20:00 в павильоне «Робостанция» на ВДНХ.
Фото: t.me/vorobiev_live

Читайте также:

Воробьёв объявил об открытии в Подмосковье Центра математического образования

Губернатора Воробьёва наградили за вклад в цифровизацию городского хозяйства

Воробьёв и Цивилёва вручили бойцам СВО машины и рассказали о мерах поддержки
#подмосковье
#московская область
#техника
#выставка
#вднх
#губернатор
#андрей воробьёв
#роботы
#школьники
Следите за нашими новостями
в удобном формате