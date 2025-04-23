В Лыткарине поймали вандала благодаря камерам «Безопасного региона»

Фото: пресс-служба ГУРБ МО
В городском округе Лыткарино благодаря камерам системы «Безопасный регион» удалось задержать вандала. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Злоумышленник изрисовал остановку, мусорный контейнер и информационный стенд. Камеры «Безопасного региона» помогли сотрудникам правоохранительных органов быстро установить личность нарушителя. Вандал был пойман и после профилактической беседы устранил все надписи», – сообщили в ГУРБ.Фото: пресс-служба ГУРБ МО
В ведомстве добавили, что всего на территории муниципалитета установлено 1179 камер, помогающих следить за порядком.
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Лора Луганская