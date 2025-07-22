Подмосковье закупит более 270 единиц медтехники для спасения недоношенных
Более 270 единиц медицинского оборудования для спасения недоношенных младенцев получат больницы Московской области в текущем году. Это инкубаторы, аппараты ИВЛ, столы для реанимации и другая техника, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Закупка современного медицинского оборудования ведётся в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
«С начала 2025 года наши родильные и перинатальные центры уже получили 121 единицу медицинской техники для спасения недоношенных детей. Всего в этом году поставим 276 таких аппаратов. На эти цели направлено около 700 миллионов рублей», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Оборудование получат 15 медучреждений Подмосковья, включая перинатальные центры и Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) имени академика В.И. Краснопольского.