Жуковская бригада скорой доставила в больницу пациента с тяжёлым ранением ножом

22 июля 2025, 16:09

оригинал Фото: t.me/gbuzmossmp

Подмосковная бригада скорой доставила в больницу мужчину с тяжёлым ножевым ранением. Об этом сообщили в пресс-службе Московской областной станции скорой медицинской помощи.





Случай произошел во время дежурства бригады Жуковской подстанции. Диспетчеру поступил вызов с поводом «ножевое ранение». Как выяснилось, между двумя молодыми людьми произошёл конфликт, и один из них ударил ножом обидчика



«На месте бригада обнаружила пострадавшего в тяжёлом состоянии с проникающими ранениями брюшной полости. Благодаря слаженным действиям, чёткому алгоритму оказания помощи и высокому уровню подготовки бригада стабилизировала состояние пострадавшего и успешно доставила его на лечение в Жуковскую больницу», – рассказал заведующий Жуковской подстанцией скорой медицинской помощи Андрей Зинин.