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Жуковская бригада скорой доставила в больницу пациента с тяжёлым ранением ножом

оригинал Фото: t.me/gbuzmossmp

Подмосковная бригада скорой доставила в больницу мужчину с тяжёлым ножевым ранением. Об этом сообщили в пресс-службе Московской областной станции скорой медицинской помощи.



Случай произошел во время дежурства бригады Жуковской подстанции. Диспетчеру поступил вызов с поводом «ножевое ранение». Как выяснилось, между двумя молодыми людьми произошёл конфликт, и один из них ударил ножом обидчика

«На месте бригада обнаружила пострадавшего в тяжёлом состоянии с проникающими ранениями брюшной полости. Благодаря слаженным действиям, чёткому алгоритму оказания помощи и высокому уровню подготовки бригада стабилизировала состояние пострадавшего и успешно доставила его на лечение в Жуковскую больницу», – рассказал заведующий Жуковской подстанцией скорой медицинской помощи Андрей Зинин.
Сообщается, что экстренной помощи и медицинской эвакуацией пострадавшего занимались фельдшер Вячеслав Дроздов и водитель Алексей Черных.

Лора Луганская

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