В Подмосковье врачи спасли руку 16‑летнему юноше после прыжка с тарзанки

22 июля 2025, 17:14

оригинал Фото: istockphoto / Georgiy Datsenko

В Московский областной центр охраны материнства и детства экстренно доставили 16-летнего подростка с тяжелой травмой левой кисти. Юноша получил открытую оскольчатую травму среднего и указательного пальцев, а также обширную рваную рану после неудачного прыжка с тарзанки, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.





По информации и.о. главного врача учреждения, главный внештатный детский травматолог Подмосковья Александр Григорьев, врачи оперативно провели обработку раны, сопоставили костные фрагменты и зафиксировали их металлоконструкциями. Это позволило избежать серьезных осложнений.





«Однако пациенту предстоит длительный курс реабилитации для восстановления конечности», — отметил Григорьев.

Врачи подчеркивают: чтобы снизить риск подросткового травматизма, важно осознанно подходить к выбору развлечений и повышать информированность детей о возможных последствиях несчастных случаев.

