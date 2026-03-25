Подмосковью нужны доноры с одной редкой группой крови

25 марта 2026, 12:22

оригинал Фото: istockphoto.com/SeventyFour

Больницы Московской области нуждаются в донорской крови первой отрицательной группы. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Донором может стать любой желающий в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний.





«Донорская кровь необходима при проведении операций, для помощи пострадавшим в ДТП, пациентам с ожогами и травмами, онкобольным, женщинам в тяжёлых родах и младенцам с патологиями», — рассказала заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Фёдорова.