Подмосковью нужны доноры с одной редкой группой крови
Больницы Московской области нуждаются в донорской крови первой отрицательной группы. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Донором может стать любой желающий в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний.
«Донорская кровь необходима при проведении операций, для помощи пострадавшим в ДТП, пациентам с ожогами и травмами, онкобольным, женщинам в тяжёлых родах и младенцам с патологиями», — рассказала заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Фёдорова.Донорам положена выплата на питание в размере 1 106 рублей, а также два оплаченных выходных — на день сдачи крови и дополнительный день отдыха.