Строительная готовность ФОКа с двумя бассейнами в Лобне приблизилась к 100%
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с двумя бассейнами на улице Ленина в Лобне скоро завершится. Сейчас готовность объекта составляет 98%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Возводить ФОК начали в ноябре 2024 года, а ввести его в эксплуатацию должны в этом марте.
«В двухэтажном спорткомплексе расположены два бассейна: для взрослых пловцов и для детей от семи лет», — говорится в сообщении.Длина взрослого бассейна на шесть дорожек составляет 25 метров, а детского — десять метров. Кроме того, в ФОКе будет тренажёрный зал с современным оборудованием.
Ежедневно в спорткомплексе смогут заниматься не менее 80 человек.