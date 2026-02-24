Строительная готовность ФОКа с двумя бассейнами в Лобне приблизилась к 100%

24 февраля 2026, 11:51

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с двумя бассейнами на улице Ленина в Лобне скоро завершится. Сейчас готовность объекта составляет 98%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Возводить ФОК начали в ноябре 2024 года, а ввести его в эксплуатацию должны в этом марте.





«В двухэтажном спорткомплексе расположены два бассейна: для взрослых пловцов и для детей от семи лет», — говорится в сообщении.