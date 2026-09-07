Подмосковью нужны доноры с тремя отрицательными группами крови

07 сентября 2026, 16:31

оригинал Фото: медиасток.рф

Пополнить запасы первой, второй и четвёртой отрицательных групп крови срочно нужно в больницах Московской области. Острая потребность также есть в первой положительной группе крови. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.





Стать донором может любой желающий в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний.





«Благодаря донорам медики спасают жизни пациентов с сильными кровопотерями и ожогами, людей с заболеваниями крови, онкологических больных и новорождённых с различными патологиями,», — сказала заведующая экспедицией с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.