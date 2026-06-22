С остановок и дорожных знаков в шести округах Подмосковья смыли граффити
Вандальные надписи и незаконную рекламу убрали с остановочных павильонов и знаков на региональных дорогах в шести округах Московской области специалисты Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Такая работа проводится регулярно по итогам обследования дорожной сети.
«Павильоны очистили на остановке «Серково» в Щёлкове, «Юбилейная улица» в Балашихе, «Санаторий «Сосны» в посёлке Быково Раменского округа и «Белопесоцкий монастырь» в Ступине», — говорится в сообщении.А дорожные знаки привели в порядок на улице Шоссейная в Королёве и на Расторгуевском шоссе рядом с посёлком Лопатино Ленинского округа.
Ранее сообщалось, что на участках трассы М-5 «Урал» с 152-го по 159-й километр на территории округа Луховицы меняют асфальт.